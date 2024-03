Mark van Bommel déterminé à réaliser une grande première à Anderlecht

Mark Van Bommel n'a jamais gagné contre Anderlecht avec l'Antwerp. Il compte bien briser la malédiction ce soir.

Il y a des séries qui sont faites pour être brisées : c'est ce que doit penser Mark van Bommel à quelques heures du coup d'envoi des Europe Playoffs à Lotto Park. Deux semaines après la première défaite des Mauves à domicile, le Néerlandais aimerait décrocher sa première victoire face au Sporting.

La saison passée, les deux équipes s'étaient quittées sur un 0-0. Pas plus de réussite ces derniers mois : les Anversois se sont inclinés 1-0 au Lotto Park en tout début de championnat et ont décroché un partage de dernière minute au Bosuil il y a quelques mois.

La dernière victoire anversoise face au Sporting remonte à novembre 2021. Il faut remonter à septembre 2019 pour trouver trace du dernier succès au Lotto Park. László Bölöni était encore l'entraîneur du matricule 1, Lior Refaelov et Koji Miyoshi étaient les deux buteurs anversois.

Mark van Bommel prudent

"C’était toujours très serré. Et cela le restera. Cela peut toujours basculer dans un sens ou dans l’autre. Si vous me demandez mon pronostic général pour les Playoffs, je pense qu'il y aura beaucoup de matchs nuls" a lancé Mark van Bommel en conférence de presse, dans des propos relayés par la Gazet van Antwerpen.

Avant de poursuivre : "Les trois ou quatre premiers matches déterminent la direction que prendront les choses. Je ne me fixe pas encore d'objectifs". L'Antwerp commence ces Playoffs à égalité de points avec le Club de Bruges, avec un retard de six unités sur Anderlecht, neuf sur le leader unioniste. Dans l'autre sens, le Cercle de Bruges et Genk ne sont que deux points derrière.