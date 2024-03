Une pépite belge qui se met tout le monde dans la poche : "Un superbe footballeur"

Mika Godts a été décisif avec l'Ajax Amsterdam ce dimanche. Ses coéquipiers sont charmés par son talent.

Déjà titulaire le week-end dernier face au Sparta Rotterdam (2-2), Mika Godts (18 ans) a de nouveau démarré la rencontre ce dimanche contre le PEC Zwolle.

Il s'est distingué en donnant une passe décisive sur le 2e but de l'Ajax, à la 24e minute. L'Ajax s'est finalement imposé sur le score de 1-3. Godts, de son côté, enchaîne donc après avoir été écarté des terrains une partie de la saison en raison d'une blessure à la cuisse.

Et du côté de l'Ajax Amsterdam, on croit en lui. Chuba Akpom, que Godts a servi sur un plateau pour ce second but ajacide, déclarait ainsi : "Mika est l'un des joueurs les plus talentueux de l'Ajax. Il est encore si jeune, mais si talentueux et techniquement très fort".

Avant d'intégrer, probablement pour de bon, le noyau de l'équipe A, Mika Godts avait inscrit 6 buts et donné 3 passes décisives avec le Jong Ajax cette saison. Cet assist est sa première action décisive en équipe A cette saison.

Mika Godts avait rejoint l'Ajax en janvier 2023 en provenance de Genk. Un transfert qui avait été un coup dur pour les Limbourgeois, tant le jeune milieu créatif était présenté comme l'un des cracks de leur équipe réserve.