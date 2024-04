L'incroyable attaque d'un analyste sur un coéquipier de Kevin De Bruyne : "C'est un joueur de D4"

Erling Haaland est un joueur de classe mondiale, tout le monde est d'accord à ce sujet. Tout le monde ? Non : Roy Keane n'est pas convaincu du tout par le Norvégien.

Pour un choc entre deux équipes qui visent le titre en Premier League, on peut dire que Manchester City-Arsenal a accouché d'une souris. Les styles si proches l'un de l'autre de Pep Guardiola et Mikel Arteta se sont neutralisés, offrant un spectacle franchement pauvre durant 90 minutes (0-0).

Kevin De Bruyne était titulaire, mais assez visiblement diminué sur le plan physique. Le Diable Rouge n'a pas su faire la différence. Mais ce n'est pas sa prestation qui a fait sortir Roy Keane, analyste pour Sky Sports, de ses gonds. C'est celle d'Erling Haaland.

"Son niveau devant le but, son jeu de tête, c'est celui de l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais le niveau général de son jeu, et je ne parle pas que d'aujourd'hui, c'est digne de la League Two (D4 anglaise)", assène ainsi Keane.

"C'est si faible. Il doit vraiment améliorer son jeu dans l'ensemble, et il le fera", estime l'ancien milieu de terrain de Manchester United. "C'est un buteur brillant, fantastique, mais il doit améliorer son jeu dans sa globalité".

Cette saison, Erling Haaland compte 29 buts en 35 rencontres toutes compétitions confondues pour Manchester City. Cela fait deux matchs d'affilée, contre Liverpool et maintenant Arsenal, qu'il n'a pas trouvé le chemin des filets.