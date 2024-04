On a essayé de vous faire un poisson d'avril, mais la Pro League est déjà bien assez drôle comme ça

On a écrit, raturé, puis effacé plusieurs idées de poisson d'avril ce matin. Mais au final, la Jupiler Pro League est bien assez drôle comme ça.

Vous savez ce qu'il y a de pire que de travailler un jour férié et de devoir couvrir une actualité quasi-inexistante alors que tous les autres médias sont en jour off ? Devoir le faire un 1er avril. Ce jour où tous les médias se sentent obligés de faire des blagues, histoire de brouiller un peu plus les pistes dans un monde qui se gorafise déjà un peu plus chaque jour.

Vraiment, on a essayé de vous en faire, un poisson d'avril. Le problème, c'est qu'en Pro League, tout paraît réaliste. "Stupeur au Standard : Ivan Leko va rejoindre le Club de Bruges" : celui-là, on l'a presque fait. Vraiment, tout était prêt, il n'y avait qu'à appuyer sur "poster".

En Pro League, c'est le 1er avril toute l'année

Puis, on s'est dit que c'était peut-être un peu trop crédible pour être drôle. Comme un air de Deila-vu. On ne frappe pas un homme à terre, après tout. "Le Standard aurait dépensé 3 millions d'euros pour Moussa Djenepo alors qu'il a raté sa visite médicale", on l'a aussi envisagée, avant de se rappeler que c'était vrai. Tout comme ce licenciement de Rik De Mil après l'ubuesque fin de match entre Westerlo et Genk : non, vraiment, ça ne s'invente pas, ça, c'est du Belge.

© photonews

Franchement, est-ce qu'on ne rit pas déjà assez à longueur de saison en Jupiler Pro League ? A-t-on vraiment besoin d'inventer, au hasard, que Mogi Bayat a encore pu réaliser une dizaine de transferts via La Gantoise malgré ses casseroles ? Oh, wait...

On aurait aussi pu vous inventer que le Club de Bruges était parvenu à vendre Igor Thiago pour 37 millions d'euros, ou que le RWDM aurait licencié son entraîneur après 39 jours. On rigole tellement à Molenbeek que même un licenciement de Yannick Ferrera avant le premier match de Playdowns aurait paru trop crédible.

🚨 | Le RSC Anderlecht va intégrer le drapeau danois à son blason pour le restant de la saison. 🇧🇪➕🇩🇰 pic.twitter.com/0LV0V5eJ5u

— Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 1, 2024

Eleven Sports a peut-être la palme du poisson d'avril le plus drôle du jour, avec ce drapeau danois qui serait ajouté à l'écusson du RSC Anderlecht. Parce qu'en Pro League, vraiment, il faut en faire des tonnes pour qu'on comprenne bien que c'est une blague. Il faut simuler comme Thorgan Hazard devant Owen Wijndal. Au moins, l'Antwerp n'a pas demandé à rejouer la rencontre, lui.

Après tout, le poisson d'avril du jour, c'est peut-être bien l'Union qui en sera victime. En cas de défaite ce soir, elle se retrouverait à égalité de points avec le RSC Anderlecht, et il vaudrait mieux en rire qu'en pleurer. Un troisième titre d'affilée qui leur échapperait, vraiment, ça ne pourrait être qu'une mauvaise blague. Mais en Pro League, les mauvaises blagues, on connait... Et rira bien qui rira le dernier.