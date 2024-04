Des sueurs froides pour Tedesco ? Deux cadres des Diables Rouges sortent simultanément sur blessure

L'Euro 2024 arrive dans un peu plus de deux mois. Chaque blessure commence donc à devenir problématique.

Dès le début du règne de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges, Amadou Onana et Orel Mangala se sont affirmés comme deux valeurs sûres de l'équipe au milieu de terrain.

On l'a encore vu face à l'Irlande : à l'image des nombreux tests opérés par le sélectionneur : une absence du duo serait préjudiciable en vue de l'Euro. Or, les deux joueurs sont précisément sortis blessés ce soir.

Après avoir boîté bas pendant plusieurs minutes, Amadou Onana a été remplacé à l'heure de jeu alors qu'Everton était mené 1-0 à Newcastle. Les Toffees ont finalement arraché le partage à la toute fin du temps règlementaire.

Les inquiétudes de Domenico Tedesco

De son côté, Orel Mangala a lui aussi été contraint de céder sa place à l'heure de jeu, alors que Lyon menait 1-0 contre Valenciennes en Coupe de France. Les Gones se sont finalement imposés 3-0, avec notamment un but de Gift Orban.

Quelques minutes après les gestes décisifs de Dries Mertens et Johan Bakayoko, la soirée est tout de suite moins joyeuse pour le football belge. Si la nature exacte et la gravité des blessures de Mangala et Onana ne sera connue que dans les prochaines heures, voilà une double mauvaise nouvelle dont se serait bien passé Tedesco. D'autant plus que les deux hommes n'en sont pas à leur première blessure de la saison.