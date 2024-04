Hernan Losada fou de joie pour le Beerschot : "Un groupe qui veut écrire l'histoire"

Hernan Losada est le dernier entraîneur qui a pu mener le Beerschot au sein de l'élite. Aujourd'hui, son ancien club est très proche de retrouver le succès !

L'ancien joueur des Mannekes se trouve actuellement en Argentine, mais nous avons réussi à le faire parler de l'une de ses grandes passions. "Ce lien est indestructible!"

Hernan, êtes-vous heureux de voir que le Beerschot aussi proche du retour ?

"Absolument ! Je suis au courant de chaque résultat et j'ai beaucoup de contacts avec les supporters du Beerschot et les personnes du club. Le Beerschot mérite d'être en D1A, ne serait-ce que pour ses supporters fidèles."

Cette saison, ils ont changé de cap en misant surtout sur de jeunes talents belges. Est-ce que cela a fait la différence ?

"Je pense surtout que les joueurs belges créent une atmosphère de solidarité et un sentiment d'appartenance. Cela a toujours été la clé pour atteindre ses objectifs. Vous avez besoin de joueurs qui viennent pour l'honneur et non pour l'argent. Un groupe qui veut écrire l'histoire."

Le Beerschot a opté pour des joueurs avec un petit quelque chose en plus dans l'âme

Il n'y a pas encore de repreneur et il faut donc surveiller les finances. Mais quel est le potentiel au Kiel ?

"Beaucoup. Ce n'est un secret pour personne, mais l'argent et une vision claire sont toujours nécessaires pour lancer un projet. Je pense que le potentiel réside surtout dans la formation des jeunes. Je trouve primordial que le complexe d'entraînement soit construit pour franchir cette étape et faire éclore vos propres jeunes."

Pensez-vous qu'ils travaillent mieux maintenant que lors de leur dernière année en D1A ?

"Je n'ai pas de visibilité sur la manière dont ils travaillent actuellement. C'est pourquoi il est difficile de comparer."

Recevez-vous toujours des messages des supporters ?

"Toujours. J'ai noué de nombreuses amitiés grâce au Beerschot et nous restons régulièrement en contact. Après tant d'années en tant que joueur et entraîneur, il est impossible de rompre ce lien."

Pensiez-vous qu'ils feraient si bien cette saison ?

"Honnêtement, non. Chapeau à tout le monde au sein du club. Ils ont fait un excellent travail. Avec des moyens très limités, ils ont montré des choses phénoménales. Tant sur le terrain que en dehors, un excellent travail a été réalisé ces derniers mois. Le club a rassemblé un groupe de gars affamés. Des joueurs avec un petit quelque chose en plus dans l'âme, qui veulent montrer au reste du monde qu'ils ne sont pas finis."

Ce lien avec le Beerschot est indéfectible

Avec l'arrivée de Dirk Kuyt, un homme qui s'est forgé une grande réputation en tant que joueur, mais personne ne l'avait vu aussi rapidement devenir entraîneur principal. Un peu similaire à votre arrivée au Beerschot ?

"Je déteste les comparaisons car chaque situation est totalement différente. Lorsque nous avons repris le Beerschot, l'équipe était à quelques points de la relégation, sans aucune chance. Et nous avons dû construire une équipe en quatre matchs. Le reste appartient à l'histoire."

"Dans ce cas, l'équipe avait déjà en tête une manière de jouer claire et la tâche la plus difficile était justement de ne pas trop changer."

"De toute façon, c'est le mérite de Dirk d'avoir pu maintenir l'équipe dans une position comme celle-là. La manière avec laquelle il a su s'adapter à la mentalité du Beerschot, avec parfois beaucoup de critiques et de personnes contre lui, c'était fantastique. Toute la famille du Beerschot mérite ce moment."

Pensez-vous que le Beerschot restera plus longtemps en D1A s'ils montent ? Ou cela dépend-il du repreneur ?

"Cela dépend toujours de leur ambition. Encore une fois, avec des investisseurs supplémentaires qui connaissent bien l'histoire et le passé du club, ce sera toujours plus facile."

"De toute façon, il faut beaucoup plus écouter les supporters. Ils savent mieux que quiconque ce qu'il faut pour être un bon club de première division stable. Les repreneurs qui ne comprennent pas aussi bien la culture du club ne sont pas toujours une garantie de succès."