"Le Standard progresse depuis plusieurs semaines" assure Ivan Leko avant de retrouver OHL, premier adversaire qu'il a battu avec les Rouches

Ivan Leko retrouve le premier adversaire qu'il a battu en tant qu'entraîneur du Standard : OHL. Depuis ce début de mois de février, le Croate estime que son équipe a progressé, même si elle connaît encore trop de périodes de flottement.

Le Standard retrouve Louvain, ce samedi (18h15). Un adversaire dont Ivan Leko se souvient bien, puisque c'est contre les Louvanistes qu'il avait engrangé sa première victoire avec les Rouches, début février.

Depuis, Leko estime que son équipe a progressé. Elle est encore trop irrégulière et bien trop d'erreurs individuelles sont commises, mais les combinaisons offensives montrées lors des cinquante premières minutes à la Ghelamco Arena sont encourageantes.

Le Standard en progression, mais plombé par des erreurs

"Depuis quelques semaines, nous sommes meilleurs. Plus on s'entraîne au complet, plus on développe des automatismes et de la confiance. On a pu le voir à La Gantoise, en première-mi-temps. Jusqu'à leur deuxième but, c'est l'une des meilleures prestations du Standard cette saison."

"On était solides défensivement et créatifs devant. Ensuite, on a donné des cadeaux, on a concédé des buts de manière incroyable. Il y a deux manières de voir les choses. Le résultat dramatique, et une équipe qui a eu des possibilités pendant le match.

D'après le Croate, le Standard est donc sur la bonne voie. Ces Europe Play-Offs seront l'occasion pour les jeunes joueurs de montrer ce qu'ils ont dans le ventre, et de déjà revendiquer leur place pour la saison prochaine.

Malgré quelques absences jusqu'à fin de saison, Ivan Leko voit enfin son noyau stabilisé après quelques semaines tumultueuses, rythmées par des blessures à répétition depuis le stage hivernal.

"Je ne veux pas reprendre pour les joueurs, mais quand quatre ou cinq titulaires sont absents durant plusieurs semaines, c'est difficile. Zinho, Ngoy, Bope, O'Neill, puis Marlon et tout le monde (sic). On n'a jamais pu jouer cinq ou six matchs avec la meilleure équipe pour voir le meilleur Standard. On espère que ça va enfin pouvoir être le cas."