Pour Vanhoutte, l'Union Saint-Gilloise n'a qu'un seul rival !

La lutte pour le titre bat son plein en Jupiler Pro League. La première journée des Champions' Playoffs a donné lieu à des résultats qui relancent tout !

La pression est montée d'un cran du côté de l'Union Saint-Gilloise après la défaite 1-0 contre Genk le week-end dernier. Alors qu'on le sait, un bon départ pour les Champions' Playoffs est extrêmement important (LIRE ICI).

Le joueur de l'Union, Charles Vanhoutte, n'est en tout cas pas inquiet. "On n’a aucun souci à endosser l’étiquette de favori. On reste très calme : on sait ce qu’on doit faire et notre réussite ne dépend que de nous", a-t-il déclaré à la RTBF.

Anderlecht, seul rival de l'Union dans la course au titre

"En phase régulière on a pris soixante-dix points sur quatre-vingt-dix et c’est tout à fait normal que tout le monde nous mette cette étiquette", poursuit-il à la française. "Notre plus grand rival ? Anderlecht… mais surtout nous-mêmes !"

L'Union est déjà passée à côté du titre à deux reprises mais la troisième fois sera-t-elle la bonne ? Pour Vanhoutte, le groupe a toujours faim et ce sont les nouveaux joueurs qui apportent l'énergie nécessaire pour aller au bout.

"Et les anciens, comme Anthony Moris, nous disent justement qu'avec ce qu’ils ont vécu, c'est le moment de finir le boulot ensemble", a-t-il ajouté.

"Et je peux vous dire, pour l‘avoir vécue au Cercle Bruges, que la pression de la descente est encore autre que jouer un titre. Là-bas, les gens n’étaient vraiment pas bien (sic) : certains pleuraient avant les matches, tant ils avaient peur", conclut Vanhoutte.