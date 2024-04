Un entraîneur de Pro League sacrifié pour Will Still : "Toujours bizarre d'être viré quand tu n'es pas en difficulté"

Oscar Garcia revit avec le maintien de Louvain. L'entraîneur espagnol était resté plus d'un an sans club.

Comme au Beerschot et même au Lierse précédemment, l'aventure de Will Still comme T1 de Reims a commencé avec un licenciement. En l'occurrence celui d'Oscar Garcia, que Still n'aura côtoyé qu'à l'occasion de dix matchs de Ligue 1 en étant son adjoint.

Lorsque Garcia a été licencié, Reims venait de contraindre le PSG au partage : "Je n’ai pas compris les reproches. C’est toujours bizarre d’être viré quand tu n’es pas en difficulté au classement, mais je ne suis pas né de la dernière pluie : c’est le foot. Tu ne maîtrises pas grand-chose. Je ne serai pas le premier ni le dernier. L’entraîneur est le premier fusible" se souvient-il pour l'Equipe.

Will Still a ensuite repris l'équipe en main pour entamer une impressionnante série de 17 matchs de rang sans défaite en Ligue 1. De son côté, Garcia a fini par rebondir à Louvain en novembre dernier, sauvant le club de toute justesse.

Oscar Garcia veut continuer à redresser Louvain

Et il a visiblement pris goût au nouveau challenge : "Je suis heureux, car je peux faire ce que j’aime le plus : entraîner. D’autant plus avec une entreprise puissante dans ce projet, King Power. Ils voulaient apporter plus de professionnalisme au club, changer de fonctionnement et surtout maintenir l’équipe en D1. Nous avons réussi".

Au point de refaire naître des ambitions pour OHL : "Louvain veut arrêter de faire l’ascenseur et viser plus haut : le top 6". Un discours que le club avait déjà tenu par le passé, sans que les résultats ne viennent le confirmer. Cela changera-t-il à l'avenir ?