Un exode cet été à Genk ? Un joueur sort du silence

Le KRC Genk a bien commencé ses play-offs avec une victoire face à l'Union et essaiera cette saison de terminer le plus haut possible pour tenter d'atteindre le football européen.

En vue de la saison prochaine, Genk devrait cependant craindre le départ de plusieurs joueurs cet été. Bilal El Khannouss quittera définitivement les Limbourgeois à la fin de cette saison. Mark McKenzie suscite également beaucoup d'intérêt. Mais l'avenir d'un autre joueur est également incertain. Il s'agit de celui de Mujaid Sadick. Le défenseur espagnol ne semble néanmoins pas encore prêt à discuter d'un éventuel transfert. "Toute notre concentration doit maintenant être mise sur les playoffs", commence-t-il dans Het Belang van Limburg. "Ils sont trop importants pour commencer à spéculer maintenant sur mon avenir." Sadick tient également compte de l'avis de sa famille concernant un éventuel transfert. "La priorité est l'opinion de ma famille. Mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui sera discuté en après-saison." Cette saison, Sadick a déjà disputé 18 matchs de championnat avec Genk. Le week-end dernier, il a réalisé une très bonne performance face à l'Union Saint-Gilloise (victoire 1-0).





