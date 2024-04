Nouveau rebondissement dans l'affaire Marc Brys au Cameroun

Marc Brys n'aurait sans doute jamais imaginé cela en signant au sein de la sélection du Cameroun. Sa nomination n'avait pas été acceptée par la Fédération.

Pour autant qu'il suive les suites de cette affaire via les médias et réseaux sociaux, Marc Brys a du se demander où il avait mis les pieds.

En effet, dans la foulée de sa nomination à la tête de la sélection du Cameroun, l'ancien entraîneur d'OHL a vu un conflit structurel avoir lieu.

Le Ministre des Sports a en effet nommé Brys sans consulter la Fédération camerounaise de football, la Fecafoot. Samuel Eto'o, le président de la Fédération, avait déclaré que la nomination n'était pas valable et était même pressenti pour nommer un nouveau staff.

Brys a finalement pu pousser un ouf de soulagement : il a été confirmé dans ses fonctions. Le gouvernement camerounais a publié une mise à jour par voie de communiqué.

"Le ministère des Sports et de l’Education physique a déjà, pris toutes les dispositions utiles et nécessaires pour l’entrée en fonction du nouvel entraîneur-sélectionneur, M. Marc Brys, et des autres membres de l’encadrement technique", peut-on notamment lire.