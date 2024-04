Nicky Hayen sait ce qui a fait la différence pour le Club de Bruges : "Ca m'a donné des frissons"

"Un match référence" : le coach du Club Bruges Nicky Hayen n'a pas mâché ses mots après la victoire convaincante contre Anderlecht. Les Blauw & Zwart ont rapidement enflammé le match dans un stade chauffé à blanc.

Après trois minutes, le Club était déjà en tête et le stade s'est immédiatement enflammé. Les supporters qui ont déjà encaissé tant de coups cette saison ont recommencé à y croire. Anderlecht était venu l'emporter au Jan Breydel durant la saison et les supporters ne l'avaient pas oublié.

"Nous le ressentions avant le match, les supporters étaient chauds. Et tout le monde sait ce qui peut se passer au Jan Breydel quand le public est à fond", a souri Hayen. "Ils n'avaient besoin que d'une petite étincelle et ils l'ont eue après trois minutes."

"Après 80 minutes, j'ai même eu des frissons à cause de la synergie entre la performance des joueurs sur le terrain et le soutien des supporters en tribune. C'était une soirée magique!"

"Je trouve que nous avons prolongé la deuxième mi-temps contre le Cercle. Nous n'avons pas attendu pour obtenir immédiatement le soutien du stade. Nous avons immédiatement montré cet élan vers l'avant et cela a été alimenté par ce but précoce."

Brian Riemer a principalement recherché les responsabilités de la défaite au sein de son équipe, mais Hayen voulait mettre l'accent sur le match de Bruges. "Je respecte l'avis de mon collègue, mais notre pressing était bon, nos choix étaient bons... Et je m'arrêterai là, car je ne veux pas les rendre plus malins que nécessaire pour le match retour. Aujourd'hui, nous avons vu une équipe qui s'est donnée à cent pour cent."

Pourtant, les entraînements de cette semaine ne se sont pas déroulés comme souhaité pour Hayen. "Mais parfois, ce n'est pas nécessaire avant de jouer un match de ce calibre. Une hirondelle ne fait pas le printemps", souligne-t-il.

Mais comment Hayen a-t-il réussi à remettre son équipe - même sans Skov Olsen et Vanaken - sur les bons rails aussi rapidement? "Peut-être avons-nous touché la corde sensible. Les joueurs doivent aussi sentir qu'ils ont le droit de faire des erreurs. Leur redonner la confiance était crucial. Et cet effectif du Club est plus solide que ne le pensent certains."