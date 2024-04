Trois équipes ont largement dominé : voici les meilleurs joueurs du week-end

Comme chaque semaine, nous vous présentons notre "Équipe de la semaine". Ce n'est probablement pas surprenant que la plupart des joueurs viennent de Genk et de Bruges. Deux d'entre eux viennent également de Gand et de Saint-Trond.

Gardien de but

Pour la deuxième semaine consécutive décisive : Warleson. L'impressionnant gardien de Cercle Bruges réalise des arrêts impressionnants toute la saison et encore une fois face à l'Union Saint-Gilloise. Le pilier du moment en Jupiler Pro League !

Défense

Le duo Cuesta-Sadick n'a laissé passer aucune occasion contre l'Antwerp. Ilenikhena était invisible, Janssen a été maîtrisé. Les défenseurs de Genk se sentent clairement à l'aise dans la défense à trois.

Et le capitaine intérimaire Brandon Mechele n'a pas seulement mis Dolberg et Hazard dans sa poche, mais a également marqué un premier but très important contre Anderlecht. Les Brugeois ont retrouvé leur dynamisme et Mechele n'y est certainement pas étranger.

Milieu de terrain

Encore un joueur du Club : Raphael Onyedika. Cette saison, il a parfois été malheureux avec son rôle, mais de nouveau titulaire incontesté sous Hayen. Pour remercier cette confiance, le milieu défensif a envoyé deux buts et une performance impeccable.

Et que dire de Gandelman ? Mis sur le côté par beaucoup, mais maintenant décisif pour Gand à chaque fois. Trois buts en deux matchs. Ajoutez également l'infatigable Hannes Van der Bruggen et vous avez un milieu de terrain solide. Et avec Ryotaro Ito, il y en a un autre qui a retourné tout un match avec ses deux buts contre le FC Malines.

Attaque

Antonio Nusa s'est à nouveau fait remarquer contre Anderlecht. Ils ont eu du mal avec le jeune Norvégien, qui a brillé avec quelques prouesses techniques. Alan Minda a quant à lui créé la surprise de la journée en battant l'Union au Marien avec le Cercle en marquant un but et en offrant une passe décisive.

Et rien que pour la beauté de son but, Anouar Ait El Hadj mérite sa place dans l'équipe. Il avait bien observé Kevin De Bruyne plus tôt dans la journée. Dans les circonstances actuelles, il a maintenant pleinement sa chance et il la saisit à deux mains.