🎥 Cristiano Ronaldo pète les plombs en plein match !

Cristiano Ronaldo n'en finit plus de se faire remarquer pour les mauvaises raisons du côté d'Al Nassr. Aurait-il vraiment pété les plombs cette fois ?

En pleine rencontre face à Al-Hilal, véritable choc du championnat, le quintuple Ballon d'or a été l'auteur d'un vilain geste envers un adversaire.

Au moment de prendre le ballon en sortie, il s'est retourné et a joué des coudes avec son opposant. Un geste qui lui a valu un carton rouge de la part de l'arbitre dans la foulée.

Mais les images montrent que CR7 a totalement craqué après avoir été exclu. En effet, dans une vidéo, on voit l'arbitre tourner le dos au Portugais et ce dernier faire un geste du poing comme s'il voulait le menacer ou le frapper.

Difficile de croire que la Fédération va laisser passer un tel geste qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo tried to punch the referee 😭😭



This guy has lost it pic.twitter.com/boZjZMeLl8