Ronny Deila ne le trouvait "pas assez bon", il savoure

Raphaël Onyedika n'est pas du genre à se mettre en avant, même après un doublé contre Anderlecht. Le Nigérian pouvait pourtant savourer.

Nous connaissons depuis des années le responsable presse du Club de Bruges, Johan Koekelberg. Avec un sourire et une blague, il peut facilement emmener la plupart des joueurs vers la zone mixte pour les interviews. Mais avec Onyedika, ça s'est passé différemment... Il a fallu le tirer et l'amener à contre-coeur.

L'homme du match a fini par s'exprimer. "Normalement, je ne viens mais ici", a-t-il dit en haussant les épaules. "Mais bon, après avoir marqué deux buts, je me sens très bien. Je me suis retrouvé deux fois dans une bonne position et je n'ai pas hésité."

Raphaël Onyedika inscrivait là ses premiers buts de la saison. "Ils commençaient à se faire attendre. Mes matchs étaient souvent corrects, et c'est une étape suivante", a déclaré l'homme que Ronny Deila avait encore qualifié de 'pas assez bon' il n'y a pas si longtemps que ça.

Et soudain, le Club peut commencer à rêver timidement du titre après une saison calamiteuse. "Tant que c'est possible, nous devons continuer à y croire. Il n'y a plus que 5 points d'écart maintenant", a déclaré Onyedika.

"Il nous reste encore huit matchs à jouer, alors pourquoi abandonner? Si nous continuons à pousser, on ne sait jamais. Aujourd'hui, je suis simplement heureux d'avoir pu offrir une victoire aux supporters. Je me sens magnifiquement bien".