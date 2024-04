Un joueur d'Anderlecht pourrait faire son retour en tant que titulaire plus vite que prévu

Les Playoffs battent leur plein en ce mois d'avril et on aura encore droit à huit rencontres pour la course au titre. Du côté d'Anderlecht, on prépare méticuleusement les rotations.

Deux matchs de Champions Playoffs et des résultats qui ont totalement rebattu les cartes pour la course au titre de la Jupiler Pro League 2023-2024. Du côté d'Anderlecht, on a enregistré une victoire un peu dans la douleur face à l'Antwerp (heureusement que le Great Old a été réduit à dix) mais surtout une grosse claque sur le terrain du Club Bruges le week-end dernier. De quoi changer les plans de Brian Riemer ? En tout cas, un homme est en train de faire son retour petit à petit et pourrait bien être un élément essentiel dans la course au titre des Mauves en cette fin de saison. Francis Amuzu pour remplacer Thorgan Hazard Victime d'une pubalgie qui l'a écarté des terrains en décembre 2023, Francis Amuzu a récemment fait son retour avec le Sporting d'Anderlecht. En Champions Playoffs, il a repris du rythme et a disputé 41 minutes en deux rencontres (16 contre l'Antwerp et 25 contres Bruges). Mais va-t-il être relancé dans le bain un peu plus vite dans les semaines à venir ? Thorgan Hazard a déjà écopé de deux cartons jaunes en autant de rencontres. Ce qui veut dire qu'un de plus et il sera automatiquement suspendu (en Playoffs, il en faut trois et pas cinq comme en phase classique, NDLR). Francis Amuzu pourrait donc bien être le joker de Brian Riemer sur l'aile si ce dernier voulait se passer d'Hazard. Reste à voir s'il applique ce choix et surtout quand compte tenu du calendrier : réception de l'Union dimanche, déplacement à Genk le 20 avril prochain avant une double confrontation face au Cercle (24 avril, 28 avril).