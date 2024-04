Anderlecht doit veiller à ne pas bêtement s'auto-handicaper : deux cadres pourraient déjà manquer un match crucial !

Après deux journées de Play-Offs, plusieurs joueurs sont déjà menacés de suspension. On fait le point, équipe par équipe.

Au coup de sifflet final de la 30e journée de phase classique, les cartes ont été remises à zéro pour les Play-Offs. Les joueurs ayant reçu leur cinquième avertissement lors du dernier match de la phase régulière ont tout de même été suspendus pour la première journée du sprint final.

Après deux matchs, que ça soit en Champions Play-Offs ou plus bas, de nombreux joueurs sont déjà menacés de suspension après avoir reçu deux cartes jaunes (une troisième signifierait une suspension d'un match).

Anderlecht devra faire gaffe aux menacés de suspension

En haut du classement, l'équipe la plus concernée est le Sporting d'Anderlecht, qui compte déjà deux joueurs avertis à deux reprises : Thorgan Hazard et Thomas Delaney. Sont aussi dans le cas : Bilal El Khannouss, Vincent Janssen et Raphael Onyedika.

En Europe Play-Offs, un seul joueur est déjà menacé de suspension : Munashe Garananga, de Malines. Slimani et Bakary Haidara ont été exclus après avoir reçu deux cartes jaunes, le gardien de Westerlo Nick Gillekens a reçu un carton rouge direct.

En play-downs, personne ne saurait être déjà menacé, puisque les équipes n'ont joué qu'un seul match. Mais, là aussi, les suspensions pourraient jouer un grand rôle dans la fin de saison.