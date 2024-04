Entre 2.5 et 5 millions d'euros pour Anderlecht : en Jupiler Pro League, la recherche intensive se poursuit

Le Sporting d'Anderlecht verra son contrat avec son sponsor principal Belfius, via DVV et Candriam, expirer en fin de saison et ne pas être prolongé. Le RSCA, comme d'autres clubs belges, cherche donc un nouveau sponsor principal pour la saison prochaine.

Plusieurs clubs sont actuellement dans le même questionnement. Les six sponsorisés par des sites de paris sportifs ou de jeux de hasard, mais aussi d'autres, comme le Standard, qui voit Orange souhaiter diminuer sa participation. L'arrivée d'un autre sponsor est donc envisageable. Revenons à Anderlecht, où le dossier est un petit peu plus complexe. Les Mauves ont connu quatre sponsors historiques en 51 ans (la brasserie Belle-Vue, la Générale de Banque, son successeur, la banque Fortis et BNP Paribas et son concurrent, Belfius via DVV et Candriam). L'année dernière, le Sporting a fait appel à Napoléon Sport pour devenir son nouveau sponsor secondaire pour les quatre prochaines saisons. Jusqu'au 31 décembre 2027, juste un logo avec le nom, sans slogan, peut encore être affiché sur le maillot. Anderlecht et d'autres clubs belges cherchent un nouveau sponsor principal De son côté, Belfius a annoncé qu'il arrêtait tout sponsoring dans le monde du football pour des questions de rentabilité (il était aussi le sponsor du Club de Bruges jusqu'en 2023). La banque pourrait rester liée à Anderlecht, en prêtant notamment son nom à l'académie, mais va désormais concentrer ses actions de sponsoring sur le hockey. Il était donc temps que le Sporting d'Anderlecht revienne sur le droit chemin d'un point de vue sportif. La deuxième place actuelle, le retour du club au premier plan et le stade complet encouragent naturellement les intéressés à se présenter. Toutefois, le RSCA ne s'attend pas à des sommes folles, même si le titre est finalement au bout de l'aventure. Les montants, dans le passé, oscillaient entre 2.5 et 5 millions d'euros, selon les informations de nos confrères du Nieuwsblad. La situation du club, par rapport à la 11e place de l'année dernière, pourrait donc permettre de plutôt se rapprocher des cinq millions d'euros.