De gros changements en Pro League : six clubs de D1A sont concernés et pourraient perdre gros financièrement

En Jupiler Pro League, six clubs sont sponsorisés par des sites de paris sportifs et l'affichent clairement dans le stade. Ce ne sera plus possible à partir du 1er janvier 2025.

Petit à petit, en Europe, les publicités pour les sites de paris sportifs tendent à être supprimées et interdites. Un problème pour les clubs qui voient un sponsor généralement bien payeur leur filer entre les doigts. En Jupiler Pro League, six clubs sont sponsorisés par des sites de paris sportifs et l'affichent clairement sur les pancartes publicitaires du stade : le Club de Bruges et Charleroi (Unibet), le Cercle de Bruges et le RWDM (Golden Palace), l'Antwerp (Betfirst) et OHL (Star Casino). En Belgique, c'est il y a un an que l'ancien ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, avait pris un arrêté royal pour faire passer cette réforme, entrée en vigueur en juillet dernier. Le but était que seuls les gens qui cherchent délibérément des informations sur les jeux de hasard et les sites de paris sportifs puissent en trouver. Les sites de paris sportifs interdits dans les stades belges dès 2025 Des changements qui seront donc effectifs à partir du 1er janvier 2025... et qui attendront un petit peu avant de voir le jour sur les maillots. En effet, les clubs ont encore jusqu'au 31 décembre 2027 pour enlever le logo de toute société de jeux de hasard sur leur équipement. Comme mentionné en haut de cet article, cette réforme n'arrange absolument pas les clubs, qui voient d'éventuels sponsors de taille devenir inutilisables. Selon le CEO de la Pro League, Lorin Parys, les clubs pourraient voir leurs revenus liés au sponsoring baisser de 10 à 12%.