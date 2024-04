Génération redorée ? Le football belge a de nouveau de beaux jours devant lui, les chiffres sont formels

Lors de la dernière décennie, la Belgique s'est distinguée sur la scène internationale par ses individualités éclatantes. Et cela devrait à nouveau être le cas à l'avenir.

Chaque semaine, le 'Observatoire du Football Européen (le CIES) se penche sur les statistiques de la planète football. La dernière lettre hebdomadaire de l'organisme se penche sur les jeunes les plus valorisés sur le marché.

Le CIES s'est plus particulièrement penché sur les joueurs de moins de 23 ans dont la valeur marchande a le plus augmenté ces six derniers mois.

Un critère qui met particulièrement en avant le profil de Jérémy Doku : le Diable Rouge de 21 ans est le septième joueur de moins de 23 ans a avoir vu sa valeur le plus progresser.

Doku explose, Bakayoko aussi

L'ailier de Manchester City passe de 54 à 107 millions d'euros (des chiffres calculés par l'institut et non pas par Transfermarkt). Il reste toutefois à quelques longueurs de la pépite catalane Lamine Yamal, qui passe de 9 à 145 millions.

La Belgique place un deuxième joueur dans le top 20 grâce à Johan Bakayoko (de 32 à 68 millions). On note également la présence dans ce top 100 de Mario Stroeykens (de 5 à 19 millions) et de Malick Fofana (de 10 à 23 millions).