L'arme secrète des Diables Rouges à l'Euro ? "J'ai beaucoup progressé"

Prêté cette saison par l'AC MIlan à l'Atalantan Bergame, Charles De Ketelaere s'est relancé et veut arriver en pleine forme à l'Euro 2024 avec la Belgique.

Plusieurs doutes subsistaient lorsque Charles De Ketelaere a été prêté l'été dernier à l'Atalanta. Il faut dire que le milieu offensif sortait d'une saison très compliquée à l'AC Milan.

Mais sous les couleurs de la Dea, "CDK" impressionne. Auteur de plusieurs grosses prestations, il a déjà marqué 10 buts et distribué 7 assists en 35 apparitions cette saison.

Charles De Ketelaere revient sur son évolution à l'Atalanta

Le joueur formé au Club de Bruges, désormais âgé de 23 ans, semble être sur la bonne voie. Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, il s'est exprimé sur son évolution.

"Je suis devenu plus fort physiquement. Il est plus difficile de me prendre le ballon. J'ai également gagné en intensité. Mais j'ai aussi progressé sur le plan technique et tactique", a-t-il déclaré.

L'Atalanta serait intéressé par lever son option d'achat au terme de cette saison. Mais De Ketelaere n'oublie cependant pas que sa première année à Milan lui a également appris de nombreuses choses.

"Pendant cette année à l'AC Milan, j'ai beaucoup appris sur le plan tactique, parce qu'en Italie, le football se joue complètement différemment qu'en Belgique. Mes choix dans les trente derniers mètres sont bien meilleurs aujourd'hui", a-t-il ajouté.