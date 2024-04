Le gros désavantage de l'Union avant le derby face à Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise a rendez-vous dimanche soir du côté du Lotto Park. Un derby face au rival anderlechtois qui s'annonce crucial dans la course au titre.

Le week-end, l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht ont tous les deux chuté face à une équipe brugeois. Pour l'USG, c'était à domicile face au Cercle et pour les Mauves c'était au Jan Breydelstadion face au Club.

Des défaites qui doivent galvaniser les troupes des deux camps puisque dimanche au Lotto Park se tiendra le premier derby de ces Champions Playoffs et une victoire d'une des deux équipes pourraient avoir un gros impact au classement mais également au niveau psychologique.

Cependant, l'Union Saint-Gilloise arrivera-t-elle avec assez de fraîcheur par rapport à son homologue anderlechtois ? Rien n'est moins sûr !

Burgess a joué presque 1000 minutes de plus que Debast

En effet, selon des chiffres publiés par la Dernière Heure, les jouers de l'USG ont joué 43% de minutes en plus que les Mauves. Un chiffre énorme puisque cela donne 49 matchs côté saint-gillois (32 en championnat, cinq en Coupe de Belgique et 12 en Coupes d'Europe) contre seulement 35 côté anderlechtois (32 en championnat et trois en Coupe).

A titre de comparaison, Christian Burgess et Zeno Debast sont les joueurs de champ les plus utilisés de chaque côté. Et la différence n'est pas minime : le joueur de l'Union compte 3825 minutes en club pour "seulement" 2926 du côté du défenseur du Lotto Park.

Une différence notable également : huit joueurs de l'Union Saint-Gilloise ont joué plus de 3000 minutes en club cette saison contre... zéro du côté du Sporting.

A qui profitera donc le derby de dimanche en direct du Lotto Park sur le coup de 18h30 ? Il y a un léger avantage à ce niveau pour Anderlecht !