Le prix des abonnements augmente en flèche dans ce club de Pro League, qui a déjà lancé sa campagne de réabonnement !

Les supporters de l'Antwerp devront payer entre 40€ et 70€ de plus pour prolonger leur abonnement. Le Great Old est le premier club de Jupiler Pro League à relancer la campagne pour la saison prochaine.

L'Antwerp n'a pas commencé ses Champions Play-Offs de la meilleure des manières. Après deux rencontres, les champions en titre n'ont pas glané le moindre point et vont se rendre au Club de Bruges avec une certaine pression. La saison n'est pas encore terminée, mais les supporters anversois peuvent déjà se réabonner pour la saison prochaine, depuis ce samedi. Les abonnés actuels ont la priorité jusqu'au 12 juin pour prolonger leur sésame. Le prix des abonnements à l'Antwerp monte en flèche Sauf que le Matricule 1 a annoncé que si le prix des abonnements n'a pas été augmenté lors des trois dernières saisons, répéter pareille mesure ne sera cette fois pas possible. "Les prix des abonnements est resté le même au cours des trois dernières saisons, mais ce ne sera pas possible pour la saison prochaine. Notre club est aussi soumis à l'augmentation des couts due à l'inflation." Le prix des places augmente de 40 à 70 euros en fonction des tribunes. L'abonnement coutera, selon l'emplacement, entre 375€ et 475€.