Auteur d'un but stratosphérique, Jérémy Doku envoie un message très fort à la concurrence...et à Pep Guardiola

Jérémy Doku est de retour en très grande forme. Le Diable Rouge a marqué un but splendide lors de la victoire 5-1 de Manchester City face à Luton Town.

Jérémy Doku a signé l'été dernier à Manchester City en provenance du Stade Rennais. Un transfert de grande ampleur pour le jeune Diable Rouge.

Après avoir montré quelques très belles choses en première partie de saison, l'ancien d'Anderlecht a connu une période de creux, se montrant décisif plus rarement et étant freiné par des pépins physiques.

Mais depuis plusieurs semaines, l'ailier gauche retrouve des couleurs. La preuve avec son but magnifique contre Luton Town ce samedi. Un message fort envoyé à son entraîneur Pep Guardiola : Doku est prêt à faire face à la concurrence (saine) de ses coéquipiers.

"Quand je suis arrivé ici, je savais qu’il y avait des joueurs de haut niveau à chaque poste. Tout le monde a la qualité pour jouer, donc le plus important est de montrer que vous méritez de jouer. Et nous jouons tous les trois jours, donc la rotation est également importante", a déclaré Doku en après-match.

"Tactiquement, Pep Guardiola m’apprend certaines choses et me dit quoi faire en fonction du match. Mais par-dessus tout, il veut juste que je sois moi-même et que je sois dans les meilleures conditions pour faire valoir ma plus grande qualité, c’est-à-dire dribbler et dépasser le défenseur."