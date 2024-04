Des envies d'ailleurs pour ce cadre de l'Union : "Cela reste dans un coin de ma tête"

Alessio Castro-Montes fait partie de la liste des éléments essentiels du côté de l'Union Saint-Gilloise. Sera-t-il toujours au club la saison prochaine ?

L'Union Saint-Gilloise est actuellement engagée dans les Champions Playoffs et tout ne se passe pas comme prévu avec deux défaites de rang pour commencer cette ultime ligne droite vers le titre.

Ce dimanche, l'USG se rendra du côté du Lotto Park pour un derby qui s'annonce très chaud face au Sporting d'Anderlecht qui compte une victoire et une défaite en PO1.

Mais si la saison n'est pas finie, les premières rumeurs concernant le mercato commencent à arriver. Certains joueurs vont générer pas mal d'intérêt et c'est le cas d'Alessio Castro-Montes du côté de l'Union.

La saison de l'Union va influencer les offres pour Castro-Montes

"Cela pourrait être le cas mais je ne réfléchis pas à cela maintenant. Nous avons les playoffs et une finale de Coupe de Belgique à jouer donc j’ai déjà assez de choses en tête. Je laisse mon agent s’occuper du possible intérêt et je verrai bien à la fin de la saison", a commenté l'intéressé dans un entretien accordé à la Dernière Heure.

Il rappelle cependant que les clubs vont également regarder les résultats collectifs et pas seulement les performances individuelles : "Notre fin de saison aura une influence sur mon cas personnel".

Il n'abandonne pas son rêve de jouer à l'étranger : "J’ai toujours le rêve de jouer pour un club évoluant dans l’un des cinq grands championnats. Cela ne doit pas être absolument pour la saison prochaine mais cela reste dans un coin de ma tête".