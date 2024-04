Eupen, au bord de la relégation : "On ne va pas se mentir, ça va être très dur !"

Eupen s'est incliné sur la pelouse du RWDM ce samedi après-midi (3-1). Les Pandas se retrouvent en situation de relégable.

Eupen avait pourtant tout en main pour l'emporter ce samedi. Menant au score après un penalty transformé par Gary Magnée, les Pandas ont encaissé en fin de première mi-temps.

La seconde mi-temps a ensuite été catastrophique. Les Eupenois ont encaissé deux buts supplémentaires et, alors qu'ils auraient pu revenir dans la rencontre, ont manqué un penalty dans les dernières minutes.

En conférence de presse, l'entraîneur Kristoffer Andersen avait regretté le fait que ses joueurs "perdent le fil du match" et s'effondrent mentalement.

Eupen est désormais 3e des Play-downs, à égalité de points avec le dernier, Courtrai. La fin de saison promet d'être intense. Il reste 4 matchs aux Pandas pour se sauver, au moins via le barrage. Charleroi est en effet à 6 points et semble hors de portée. Le plus grand concurrent sera donc le RWDM.

Eupen affrontera Charleroi à deux reprises avant de jouer contre Courtrai puis le RWDM. Andersen espère que ses joueurs vont relever la tête. Sinon, ce sera la relégation... "Il reste 4 matchs. Ca ne va pas être facile. Nous ne sommes pas découragés, mais on doit gagner ces 4 prochains matchs si on veut se maintenir. On ne va pas partir défaitistes, mais ça va être très dur."