Le Club Bruges avertit ses supporters : "Ne portez pas les couleurs du club en dehors du stade"

Jeudi, le Club Bruges jouera son match retour des quarts de finale de la Conference League contre le PAOK. Le club a tenu à avertir ses supporters avant le déplacement en Grèce.

Plus de 1.000 supporters se déplacent pour pousser le Club Bruges vers une potentielle demi-finale européenne historique. Cependant pour cette rencontre à risque en Grèce, le Club a voulu adresser un message d'avertissement à ses supporters avant le déplacement.

"Suite aux événements de jeudi dernier entre les supporters du PAOK et la police de Bruges, le Club appelle ses supporters à la plus grande prudence en Grèce", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site internet du club.

"Nous déconseillons de porter les couleurs du Club à l'extérieur du stade. Essayez de rester en groupe autant que possible et suivez strictement les directives de nos stewards sur le terrain et des autorités locales."

"Mardi matin, les représentants du Club de Bruges se réuniront à nouveau avec des représentants de l'UEFA et du PAOK pour faire le point sur la situation. Ceci afin de garantir au mieux la sécurité de nos supporters sur place."