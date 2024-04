Deux retours très attendus dans le groupe de Charleroi avant la réception d'Eupen

Les Zèbres comptent désormais six longueurs d'avance sur leur plus proche poursuivant et peuvent déjà se mettre presque définitivement à l'abri en cas de succès contre les Pandas.

La victoire à Courtrai a fait un bien fou à tout le groupe du Sporting Charleroi, qui a pu se donner un bol d'air considérable dans le bas de tableau. Les joueurs de Rik de Mil comptent désormais six longueurs d'avance sur le RWDM, et huit points de plus que Courtrai et l'AS Eupen. Une victoire contre les Pandas, dimanche, assurerait presque définitivement le sauvetage des Zèbres. Pour celle rencontre, le T1 Carolo devrait profiter de deux retours attendus. Absents face aux Flandriens, Marco Ilaimaharitra et Jérémy Petris vont faire leur retour à l'entraîneur, collectif, ce mercredi, annonce Sudinfo. Jérémy Petris et Marco Ilaimaharitra devraient jouer contre Eupen Le milieu de terrain, qui était touché à la cuisse, était incapable de tenir son rang au stade des Éperons d'Or, tandis que le latéral droit a rapidement quitté le jeu après un choc avec son gardien, Hervé Koffi. Toujours d'après la même source, il suivrait un protocole commotion qui ne devrait pas l'empêcher de tenir sa place dans cinq jours. Deux bonnes nouvelles pour Rik de Mil, qui a vu Charleroi inscrit deux buts dans le même match pour la première fois en 2024, le week-end dernier. Un signe encourageant et un maintien qui pourrait être presque assuré à mi-course, le rendez-vous sera important pour les Zèbres. Car en cas de défaite, tout pourrait être relancé...