Dans ces Europe Play-Offs, le Standard ferait bien de s'inspirer... de l'un de ses adversaires

Pourtant à onze points de la tête, la mentalité et l'implication de Louvain est irréprochable, dans ces Europe Play-Offs. Avant d'aller à Westerlo, où ils auront une occasion d'empocher leur première victoire, les Rouches feraient bien de s'inspirer de leurs homologues louvanistes.

Le maintien acquis au soir de la 29e journée n'a visiblement pas permis aux joueurs du Standard de se libérer. Un gros manque d'envie, pour certains, de disputer les Europe Play-Offs. Toujours un blocage, pour d'autres, alors que les matchs ne comptent plus pour grand-chose... et aussi, certainement, un manque de qualité à certains endroits de la pelouse.

Tout le monde aborde un petit peu ces Europe Play-Offs de manière différente. Devant, La Gantoise, Malines, et même Saint-Trond se battent pour la place de barragiste contre le quatrième (... ou le troisième) des PO1, tandis que Louvain, le Standard et Westerlo ont déjà saison terminée.

Malgré ça, les Louvanistes se sont payés le scalp des Buffalos, le week-end dernier, en affichant une mentalité exemplaire et une envie impressionnante d'aller chercher les trois points. Des images qui contrastent avec celles de Sclessin, même si la rencontre au Stayen avait montré de biens meilleures choses, malgré la déception du résultat final. Une nouvelle fois, c'est dans la régularité que cette équipe doit nettement progresser.

Le Standard doit s'inspirer de Louvain pour terminer sa saison

Mais aussi dans l'envie de bien faire, et ça, l'homologue louvaniste d'Ivan Leko, Oscar Garcia, l'a bien compris. Il a trouvé comment motiver ses troupes, alors qu'elles figurent encore à... 11 points de La Gantoise.

"Nous ne jouons presque pour rien, mais nous voulons jouer pour gagner chaque match. Nous avons réussi à battre la meilleure équipe de ces barrages et cela me rend très heureux. La mentalité était irréprochable, tous les joueurs ont montré qu'ils avaient l'envie de ne pas exploser."

Ne pas exploser et même terminer la saison dans une beauté relative, c'est encore possible pour un Standard qui est désormais à égalité de points avec Louvain, au classement. Le premier déplacement a quasiment été couronné d'un succès, l'occasion de remporter une première victoire en PO2 sera réelle contre une équipe qui n'y a pas encore marqué le moindre point, qui en est la plus mauvaise attaque et la pire défense avec huit buts concédés... comme les Liégeois.