Bientôt la fin des Playoffs ? Les clubs de Pro League se réunissent et le débat est ouvert !

Le rêve de nombreux supporters pourrait bien être sur le point de se réaliser. Les clubs de Pro League se réunissent ce jeudi pour encore une fois discuter du futur format du championnat, et le G5 ne semblerait pas s'accrocher aux Playoffs.

Ce jeudi, une réunion a eu lieu entre les trois groupes qui composent la Pro League, à savoir le G5 (les cinq grands clubs : Bruges, La Gantoise, Anderlecht, Genk et l'Antwerp), le K11 (les onze "petits" clubs) et les clubs de Challenger Pro League.

Durant cette réunion, un débat à bâtons rompus a eu lieu afin de discuter du futur format de la Jupiler Pro League, rapporte le Nieuwsblad. Si aucune grande conclusion définitive ne peut être tirée de ce qui n'est resté qu'un "brainstorming", un point important est à souligner.

En effet, il semblerait que le G5 ne soit pas attaché à conserver le format de Playoffs. Le Club de Bruges, par exemple, a fait savoir qu'il préférait un format classique, sans phase finale. Mais le RSC Anderlecht, l'Union Saint-Gilloise ou encore l'Antwerp ont aussi fait savoir que le format sans Playoffs n'était pas exclu.

Un championnat à 18 ou 20 ?

Dans ce débat rentrent bien sûr en comptent les droits télévisés. On pourrait croire que l'USG, "lésée" par les Playoffs à deux reprises déjà depuis son retour en D1A, serait la plus opposée à ce format, et que l'Antwerp ou Bruges, sacrés grâce à ce format récemment, seraient en faveur, mais tous les clubs sont conscients des enjeux économiques importants qu'implique un changement de format.

Autre sujet : le nombre d'équipes présentes en D1A. La suppression des Playoffs laisserait la place à plus d'équipes au sein de l'élite. Les "petits" clubs et les clubs de Challenger Pro League y seraient naturellement favorables, suggérant un championnat à 18 ou même à 20.

Pour qu'un vote soit validé, il faudra une majorité des deux tiers. Mais les signes semblent se diriger, à terme, vers une suppression des Playoffs, en place depuis la saison 2009-2010. Plus tôt cette saison, le G8 (le G5, plus Charleroi, le Standard et l'Union) avait suggéré de passer à 14 équipes et de conserver les Playoffs, sans division des points.