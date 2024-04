Dries Mertens encore décisif avec Galatasaray, un ancien du Standard marque aussi pour son équipe

Dries Mertens a été décisif à deux reprises avec le Galatasaray ce dimanche. Le club stambouliote a dominé Pendikspor, dont le seul but a été inscrit par un ancien du Standard probablement un peu oublié.

Dries Mertens confirme sa grande forme avec le Galatasaray. Ce dimanche, l'attaquant belge a marqué le troisième but de ses couleurs, et avait offert le but du 1-0 à Mauro Icardi. Le Galatasaray l'a emporté contre Pendikspor sur le score de 4 buts à 1.

Pour Mertens, il s'agissait du 9e but et du 14e assist en 46 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Une sacrée forme, qui laisse à penser que l'ancien du Napoli pourrait bien prolonger le plaisir une saison de plus, à bientôt 37 ans.

Grâce à cette victoire, Galatasaray met la pression sur le Fenerbahçe en prenant 5 points d'avance en tête du championnat turc. Il ne reste que 5 journées, et les deux clubs stambouliotes sont au coude-à-coude aux deux premières places.

Galatasaray - Pendikspor 3-0



Dries Mertens 🚀



Form geçici, klas kalıcı yıllara meydan okuyan adam🔥🔥🔥pic.twitter.com/Ysu16AzTri — Ender ⭐⭐⭐⭐ (@Parcali05) April 21, 2024

Pour la petite histoire, le but de Pendikspor (avant-dernier de Süper Lig) a été inscrit par un certain Alpaslan Özturk (30 ans). Un nom qui rappellera des souvenirs aux supporters du Standard. Né à Anvers, Özturk a été formé au Beerschot mais signait en 2013 au Standard de Liège.

Grand espoir (il a été international belge U21), Özturk n'a jamais vraiment confirmé, ne jouant que 17 matchs avec les Rouches. En 2017, après deux prêts en Turquie, il signait à titre définitif à Elazigspor. Depuis, il a cumulé 146 matchs en D1 turque, a porté les couleurs de Galatasaray et est même devenu international turc en 2021.