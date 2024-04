Drame lors de Westerlo - OHL : "Dommage qu'une telle chose puisse encore arriver dans un stade"

Mardi soir, Westerlo a joué à domicile contre Oud-Heverlee Louvain. Tout se passait bien, jusqu'à peu après l'égalisation des visiteurs.

Du côté d'OHL, après le match contre Westerlo, il n'était pas vraiment question de football, personne n'avait plus envie de parler de ça après ce qui s'est passé sur le terrain dix minutes avant la fin.

Le gardien de Westerlo, Nick Gillekens, est tombé lourdement sur la jambe de Nathan Opoku après une collision. L'attaquant d'OHL a été victime d'une fracture ouverte de la jambe à ce moment-là.

Siebe Schrijvers était clairement touché par la situation. "Savoir si c'était un match nul mérité, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse ce soir", a-t-il déclaré au Nieuwsblad.

"Mes pensées sont entièrement tournées vers Nathan. Cela me semble très grave, on le voit. Nous avons dû rester dix minutes autour de lui pour le calmer. J'ai même posé ma main sur sa tête pendant sept minutes."

Opoku venait de revenir de blessure

Après la collision, le gardien Gillekens a continué de jouer. Les supporters locaux étaient juste à l'endroit où l'incident s'est produit, ils ont scandé le nom de leur gardien. Pendant ce temps, Opoku était étendu à quelques mètres d'eux avec une fracture ouverte de la jambe.

Un point sur lequel Schrijvers n'est pas du tout content. "Si nous restons debout aussi longtemps autour d'un joueur qui finalement doit être emmené sur une civière, on devrait se rendre compte que la situation est grave. C'est dommage qu'une telle chose puisse encore arriver dans un stade de football en 2024."

L'entraîneur Oscar Garcia est venu avec une mise à jour après le match. La situation est vraiment grave. "Je pense que le tibia est cassé au minimum, et peut-être même pire. Toutes mes pensées vont vers Nathan. On a tout de suite vu qu'il s'agissait d'une blessure sérieuse. Et pourtant, il venait tout juste de se remettre d'une blessure précédente. Je pense à lui. J'espère qu'il pourra récupérer le plus rapidement possible."