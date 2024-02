L'intérêt de l'Inter, son début de carrière : "The next big thing" se livre sans détour

Si son équipe, OHL, a perdu ce samedi sur la pelouse de Sclessin, Tobe Leysen aura été le meilleur louvaniste de ce duel, sauvant son équipe à de nombreuses reprises. Nous nous sommes entretenus avec lui, qui a disputé cette rencontre sous les yeux d'Handanovic, recruteur de l'Inter.

Tobe, que dire de cette rencontre perdue à Sclessin. C'est une déception ?

"Oui car tant que le score était de 1-0, nous pouvions encore croire à l'égalisation. Mais il faut reconnaitre que la victoire du Standard est méritée car ils ont eu les meilleures occasions. Nous n'avons pas su nous montrer dangereux. On va maintenant disputer deux matches importants contre des concurrents directs. Si on s'impose, on pourra respirer."

Durant ce match, tu t'es distingué avec un superbe arrêts sur ta ligne en seconde période.

"C'est un arrêt difficile en effet, le ballon vient vite. Je suis aussi content que ma défense, derrière, est attentive et dégage le ballon. Mais au final, on ne prend pas de point et c'est ce que je retiens".

Dans les tribunes, il y avait Samir Handanovic, l'ancien gardien de l'Inter.

"Ha oui je le connais, un très bon gardien, grand, qui était vraiment très fort".

Et bien, il est désormais recruteur à l'Inter et on lui a demandé pour qui il était venu, et il est venu pour te voir.

"Je suis surpris, c'est un honneur vraiment. Je ne savais pas qu'il était là, encore moins pour moi."

Tu as été formé à Genk, comme Courtois.

"Oui, c'est un modèle pour moi. Je ne dis pas que je pourrai avoir la même carrière que lui, mais quand on voit ses matches... la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, c'était incroyable. J'aime aussi Donnarumma (il le dit en regardant un confrère italien)".

Aller dans un club comme l'Inter, c'est un but pour toi ?

"Pour le moment, je veux juste travailler, et jouer le plus possible. Je suis arrivé à OHL en août, je n'ai joué que 10 matches en championnat et mon premier but est de faire en sorte de sauver le club. J'ai un contrat de 4 ans à Louvain, ils me font confiance et c'est énorme à mes yeux. Pour le reste de ma carrière, je n'ai pas de plan".

Âgé de 21 ans, Tobe Leysen a la tête sur les épaules. Lui qui n'était que troisième gardien en début de saison a su monter les échelons et s'imposer à OHL en Pro League. Et quand un ancien gardien comme Handanovic se déplace à Sclessin pour le voir, ce n'est pas pour le climat. L'avenir est à lui.