Exclusif : un recruteur de l'Inter au Standard pour un jeune talent belge

Samir Handanovic, ancien grand gardien de but de l'Inter Milan, était dans les tribunes de Sclessin ce samedi, pour observer un jeune talent belge.

On le sait, les gardiens de but sont une marque de fabrique belge. Après Courtois, et la génération Vandevoordt, un autre jeune joueur est en train de pointer le bout de son nez : Tobe Leysen.

Ce dernier a à peine disputé plus de 10 rencontres en Belgique, mais il a déjà tapé dans l'œil de l'Inter Milan. Handanovic, recruteur pour l'Inter, est en effet venu le superviser pour la saison prochaine. Vu ses performances, il est clair que son talent est bien présent.

Avant d'arriver à OHL, Leysen est passé par le Racing Genk après une formation à Westerlo.