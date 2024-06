Kevin De Bruyne dans le désert saoudien ? Cela s'annonce plus compliqué que prévu, surtout compte tenu de sa situation...

Kevin De Bruyne a lancé une allusion à la ligue saoudienne lors d'une récente interview. Il semblerait donc qu'il soit intéressé à l'idée d'y jouer. Mais cet été, ce sera particulièrement difficile.

Les Saoudiens dépensent, certes, des sommes énormes pour les stars du football, mais leurs budgets ne sont pas totalement illimités. C'est pourquoi ils ciblent généralement des joueurs de renommée mondiale dont le contrat arrive à expiration et qu'ils peuvent donc recruter gratuitement.

C'était le cas notamment de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Pour Neymar, ils ont sorti le portefeuille et ont payé 90 millions pour le recruter au PSG. Mais les salaires sont encore bien supérieurs aux montants des transferts qu'ils paient.

Kevin De Bruyne en Arabie Saoudite ? Ce n'est pas encore immédiat...

Ils préfèrent offrir un salaire élevé plutôt que de verser une grosse indemnité de transfert. Pour Kevin De Bruyne, ce ne sera pas possible cet été. Il lui reste un an de contrat et Manchester City ne le laissera pas partir sans se battre. Het Laatste Nieuws le rapporte "officiellement", mais tout le monde pouvait déjà s'en douter.

Étant donné que KDB peut gagner plus de 70 millions d'euros par an dans l'une des grandes équipes du pays (Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahly et Al-Nassr), l'Arabie Sadouite réfléchit encore avant de tenter le coup cet été.

Il est plus probable qu'ils attendent encore un an jusqu'à ce qu'il soit libre de tout contrat. Manchester City pourrait, en effet, demander plus de 100 millions d'euros pour le libérer avant l'été prochain.