A la lutte pour le même joueur, Philippe Clément pourrait jouer un sale tour à Anderlecht

Anderlecht continue de s'activer pour renforcer sa défense. Nathaniel Adjei serait une nouvelle piste de la direction.

Avec le départ de Zeno Debast au Portugal et l'incertitude dans les dossiers Jan Vertonghen et Federico Gattoni, Anderlecht a grand besoin de sang frais pour son arrière-garde. Les Mauves lorgnent depuis plusieurs semaines sur Matte Smets (Saint-Trond) et espèrent d'ailleurs finaliser le deal.

Mais ce n'est évidemment pas le seul profil étudié. Le média suédois Expressen nous apprend ainsi que le Sporting est sur la piste de Nathaniel Adjei.

Adjei est un Ghanéen de 21 ans qui appartient au club suédois d'Hammarby. Encore sous contrat pendant deux ans, il a été prêté à Lorient pour la deuxième partie de saison, il y est d'ailleurs rapidement devenu titulaire.

Anderlecht devra jouer des coudes pour Nathaniel Adjei

L'opération contenait une option d'achat obligatoire en cas de maintien des Merlus en Ligue 1 mais la bascule en Ligue 2 en a décidé autrement. Nathaniel Adjei va donc retourner en Suède, mais peut-être pas pour longtemps vu les candidats pour le recruter.

Car Anderlecht est loin d'être seul sur la balle. Feyenoord, Strasbourg et Reims aurait déjà pris la température. Les Mauves se seraient joints au dossier en compagnie des Glasgow Rangers de Philippe Clément. La direction bruxelloise serait prête à déposer quatre millions sur la table, là ou Hammarby en demande six.