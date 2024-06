Futur adversaire de la Belgique, l'Ukraine arrive gonflée à bloc : "De la même manière que nos soldats au front..."

L'Ukraine disputera l'Euro et sera l'un des adversaires en poules. Une petite et bien insuffisante bouffée d'oxygène pour un peuple qui souffre depuis déjà plus de deux ans...

L'Ukraine arrive à l'Euro avec de très belles ambitions. L'équipe nationale compte de nombreux talents, évoluant pour certains dans les grands championnats européens (Mudryk, Zinchenko, Lunin, Dovbyk, sans oublier la pépite du Shakhtar, Sudakov). L'Euro en Allemagne sera le premier grand tournoi disputé par l'Ukraine depuis l'invasion par les forces russes, en février 2022. L'occasion de redonner un peu de baume au coeur d'un peuple en grande souffrance. "Faire un bon Euro signifierait beaucoup", a déclaré la légende Andriy Shevchenko, désormais président de la fédération ukrainienne de football dans une interview accordée à la Stampa. L'ancien joueur de l'AC Milan et Ballon d'Or a livré un discours plein d'espoir. "Notre qualification est la preuve que le pays veut vivre, encourager, ne pas renoncer à la vie quotidienne. Passer le tour gonflerait le moral. De la même manière que les soldats au front doivent nous défendre, les joueurs à l'Euro, comme les athlètes aux Jeux, doivent nous représenter. Le sport a un grand pouvoir et il doit l'utiliser. Sans se cacher." "Aujourd'hui, nous sommes prêts à faire face à tout ce qui peut arriver. Nous avons été obligés de jouer ailleurs, loin de nos proches et de nos racines, et nous avons toujours trouvé beaucoup de chaleur, de gens intéressés par notre histoire. Les grandes compétitions amplifient chaque vibration et chaque pensée, et je pense qu'à l'Euro, l'équipe ne se sentira pas seule." L'Ukraine jouera le dernier match du groupe E face à la Belgique, le 26 juin à 18h à Stuttgart.