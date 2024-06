Fin de l'Euro pour Kylian Mbappé ? "C'est très inquiétant"

La France suit la situation de son attaquant vedette de très près. Son Euro est désormais en péril, et les Bleus devront déjà faire sans face aux Oranjes.

Capitaine au coup d'envoi du match contre l'Autriche, Kylian Mbappé avait dû quitter prématurément le terrain, suite à son choc avec Danso.

"Son nez est probablement cassé", a confié Didier Deschamps au micro de TF1 après la courte victoire de la France. "C'est le point négatif et c'est très inquiétant pour nous. Nous ferons d'autre examens demain pour voir comment cela évolue car le choc a été important. Le staff médical a fait ce qu’il fallait pour limiter les dégâts au maximum. Une chose est certaine il aura besoin d'une intervention chirurgicale, même si ça ne sera pas dans l’immédiat il devra la faire. Il allait un peu mieux ce matin donc nous verrons et on va suivre de près chaque jour."

Contacté par l'émission de radio de L'Équipe du Soir, le Docteur Bryand, ancien médecin de l'équipe de France, n'est lui pas très confiant et a même spéculé sur une possible fin d'Euro pour la star française.

Vendredi, la France jouera contre les Pays-Bas sans son attaquant, c'est d’ores et déjà une certitude. Pour la suite de la compétition, tout dépendra de l’évolution de sa blessure mais on devrait bel et bien le voir réapparaître avec un masque.