Bientôt la fin d'un long feuilleton : un ancien entraîneur du Standard pour succéder à Will Still à Reims

Luka Elsner se rapproche de Reims. Les négociations n'ont pourtant pas été simples avec Le Havre.

Longtemps on a cru que les discussions entre Reims et Le Havre n'aboutiraient pas, tant les deux clubs semblaient avoir des difficultés à s'entendre au sujet de Luka Elsner.

L'ancien entraîneur du Standard est cité depuis la fin de saison pour assurer la succession de Will Still en Champagne, après que l'adjoint Samba Diawara (ex-Anderlecht, Union, Charleroi) ait assuré l'intérim lors des derniers matchs.

Luka Elsner a la cote en Ligue 1

Mais le fossé entre les exigences des deux directions semblait de plus en plus profond. Du côté des Havrais, on ne voulait pas lâcher comme cela l'entraîneur ayant ramené le club en Ligue 1 avant d'impressionner pour son retour parmi l'élite.

Selon Foot Mercato, tout le monde a malgré tout fini par mettre de l'eau dans son vin (ou plutôt dans son champagne). Un accord serait en effet en passe d'être trouvé pour l'arrivé d'Elsner sur le banc de Reims.

Après avoir eu Will Still comme adjoint au Standard lors de la cauchemardesque saison 2021/2022, l'entraîneur slovène devrait donc lui succéder.