Deux absents à Bruges, deux suspendus mais un retour à Gand : voici les nouvelles des noyaux avant une bataille des Flandres potentiellement décisive

Trois jours avant la finale de Coupe de Belgique contre le Sporting d'Anderlecht, le Club de Bruges recevra La Gantoise, ce jeudi 1er mai. Une rencontre pour laquelle Nicky Hayen ne pourra pas compter sur Simon Mignolet, blessé, et Raphael Onyedika, suspendu.

Lors de sa conférence de presse, Nicky Hayen avait déjà donné des nouvelles rassurantes concernant Hans Vanaken et Gustaf Nilsson. Comme attendu, tous deux figurent bien dans la sélection pour le match face à La Gantoise.

Ce n’est en revanche pas le cas de Simon Mignolet, qui n’est toujours pas remis. "Simon n’est pas encore à 100 % de ses capacités. Le match contre La Gantoise arrive un peu trop tôt pour lui, nous évaluons la situation au jour le jour", a expliqué Nicky Hayen en conférence de presse.

Axl De Corte et Argus Vanden Driessche sont ainsi appelés dans le groupe, tandis que Nordin Jackers gardera les buts. Reste à voir ce que cela donnera dimanche, lors de la finale de la Coupe de Belgique contre le RSC Anderlecht.

Par ailleurs, Onyedika ne figure pas non plus dans la sélection pour affronter les Buffalos, car il est suspendu. "Onyedika est effectivement suspendu, cela peut arriver. Ce n’est pas comme si nous devions remplacer cinq ou six joueurs", a précisé Hayen. Pour le reste, pas de grande surprise dans la sélection du Club de Bruges. Ce duel face à La Gantoise pourrait s’avérer crucial dans la lutte pour le titre.

These 21 names are ready for the Battle of Flanders! ⚔️ #CLUGNT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 30, 2025

La Gantoise, de son côté, sera privée de Leonardo Da Silva Lopes et de Matisse Samoise, suspendus. Danijel Milicevic récupère par contre les services de Noah Fadiga, devenu papa pour la première fois, la semaine dernière.