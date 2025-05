Six matchs, un but marqué, dix-huit encaissés : vers une petite révolution à La Gantoise pour terminer les Champions Play-offs ?

Pour les Buffalos, la fin de saison tourne au vinaigre. La Gantoise n'a récolté que trois points depuis le début des Champions Play-offs et semble déjà presque hors course pour la quatrième place. Danijel Milicevic pourrait être tenté d'opérer un changement majeur pour finir la saison.

Après six journées de Champions Play-offs, La Gantoise affiche un triste bilan de 3 points sur 18. En six matchs, les Buffalos n’ont inscrit qu’un seul but et en ont encaissé... dix-huit. Une situation difficile à vivre pour le club.

"Un but en six rencontres, ce n’est clairement pas suffisant. Il va falloir faire beaucoup mieux dans ce domaine", a reconnu Danijel Milicevic après la défaite 0-1 face au RSC Anderlecht.

Face au manque d’efficacité offensive, certaines pistes alternatives commencent à émerger. Et si Omri Gandelman était à nouveau aligné comme deuxième attaquant ? Une option déjà testée la saison dernière et en début de saison, avec une certaine réussite. Le milieu israélien s’était alors montré efficace sur le plan offensif.

"Gandelman en attaque ? C’est peut-être une option. L’entraîneur précédent l’avait déjà fait, mais Omri revient d’une longue blessure, donc il faut le réintégrer progressivement", a expliqué Danijel Milicevic.

"À l’entraînement, mes attaquants marquent. C’est une question de confiance. Il faut continuer à travailler et à leur transmettre des ondes positives. Si on garde cette attitude, d’autres occasions viendront, et on finira par marquer."

Alors que le Club de Bruges a déjà les yeux rivés sur sa finale de Coupe de Belgique, La Gantoise pourra-t-elle créer la surprise, ce jeudi, lors de la bataille des Flandres ?