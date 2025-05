"Ils n'ont pas été très contents, mais..." : Diego Moreira, révélation en France, revient sur son départ du Standard en 2020

Diego Moreira a passé neuf années au Standard avant de rejoindre Benfica, puis Chelsea, Lyon et enfin Strasbourg. Le Belgo-Portugais est revenu sur son départ de la Cité ardente, en août 2020, alors que le Matricule 16 espérait lui faire découvrir le monde professionnel.

En Ligue 1, l'une des belles surprises de la saison s'appelle Strasbourg. Le club alsacien pointe à la septième place du championnat, mais à quatre longueurs seulement de Marseille et sa place de dauphin. Les Strasbourgeois se battent pour le football européen et peuvent clairement y parvenir.

Dans cet effectif, on retrouve notamment les anciens Brugeois Eduard Sobol, Abakar Sylla et Félix Lemaréchal (Cercle), mais aussi Diego Moreira, Belgo-Portugais de 20 ans, né à Liège et fils de l'ancien joueur du Standard Almani Moreira. Dans un entretien accordé à Instant Foot, en France, il s'est notamment exprimé sur son choix de défendre les couleurs de l'équipe nationale portugaise depuis les U15, lui qui évoluait initialement pour la Belgique (lire ici).

Le Standard voulait conserver Diego Moreira, qui rêvait du Portugal

Dans cette interview, le flanc gauche et titulaire incontestable à Strasbourg (deux buts et sept passes décisives en 29 matchs de championnat) est également revenu sur son départ du Standard, en août 2020, après neuf années passées au club. Le Matricule 16 espérait le garder et lui faire connaître ses débuts professionnels, mais il a rejoint le Benfica Lisbonne, puis Chelsea, Lyon, avant d'atterrir à Strasbourg.

"J'ai commencé ma formation au Standard et je l'ai terminée à Benfica. Je dirais donc que j'ai eu une formation complète, je suis très content de par où je suis passé. Je suis resté neuf ans au Standard, j'y ai appris beaucoup de choses. J'ai fait toute ma jeunesse là-bas et quand je suis arrivé à Benfica, j'étais déjà dans l'adolescence et les choses commençaient à changer, ça devenait plus sérieux.

Le Standard n'a pas été très content, mais le club voulait aussi le meilleur pour ma carrière"

"Je leur ai expliqué que je voulais terminer ma formation au Portugal, notamment parce que mon père habitait là. On a discuté, ils n'ont pas été très contents, mais ils voulaient aussi le meilleur pour ma carrière et ils se sont dit que c'était peut-être le temps pour moi de pouvoir partir et découvrir d'autres horizons. Je suis parti et je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont contents pour moi."

En voyant ses performances, le Standard pourrait s'en mordre les doigts, même s'il a fait le maximum pour garder Diego Moreira à bord. Le Liégeois est désormais suivi par la Juventus et sa valeur est estimée à 10 millions d'euros, sur Transfermarkt.