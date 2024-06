Officiel : le Sporting Charleroi annonce un renfort

Le club poursuit son travail de professionnalisation de son département sportif.

Le Sporting Charleroi a officialisé la signature de Rudger Van Snick, qui devient le nouveau Head of Performance des Zèbres.

Son arrivée fait partie d’une restructuration sportive menée par Rik De Mil et soutenue par la Direction, comme l'évoque le club dans sa communication. "Le club travaille à la professionnalisation du département sportif et ce avec pour but d’assurer la coordination et la supervision des joueurs du noyau Pro", peut-on lire dans le communiqué.

Van Snick arrive de Westerlo, où il travaillait aux côtés de Rik De Mil. Avant cela, il a passé huit ans comme préparateur physique à Anderlecht : “Lorsque j’étais à Anderlecht ou à Westerlo, c’était toujours difficile de venir jouer ici. Ce sentiment de travailler pour un club avec des supporters tels que ceux de Charleroi, ça donne vraiment l’envie de faire encore mieux. Mon ambition est d’aider le club à se professionnaliser et de montrer que l’on peut progresser dans tous les domaines”, a déclaré Van Snick.