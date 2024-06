Vous avez le moral dans les chaussettes à cause des Diables ? Eden Hazard s'en occupe : "Ils ont le meilleur joueur du monde"

Les Diables Rouges seront sous pression face à la Roumanie samedi. Mais Eden Hazard ne se fait pas de soucis pour l'équipe.

Depuis l'annonce de sa retraite en octobre 2023, Eden Hazard refait de temps en temps à surface à l'occasion de matchs de gala. Vu sa connaissance du noyau des Diables, il est également fort prisé pour donner son avis sur cet Euro.

"Nous avons une très bonne nouvelle génération avec de jeunes joueurs. Maintenant, je suis dans la peau d’un supporter. Je pense réellement que nous avons de bonnes chances" déclare-t-il à ITV Sport.

Eden Hazard compte sur Kevin De Bruyne

Notre ancien capitaine semble serein compte tenu des armes à disposition des Diables : "Ils ont le meilleur joueur du monde. Mais parfois, il faut plus que ça. Comme de la chance par exemple"

Quand il parle du "meilleur joueur du monde", Eden fait référence à un certain Kevin De Bruyne. "Il reste le joueur clé. Il est le capitaine et l'avoir dans l'équipe est un bonus. Je n'ai pas besoin de dire ce qui le rend spécial. Tout le monde peut le voir. C'est un crack. Kevin peut donner n'importe quelle passe. Il voit tout plus rapidement que les autres joueurs", conclut-il.

Reste à voir si le scenario du match face à la Roumanie permettra à KDB de plus s'exprimer dans le dernier tiers du terrain.