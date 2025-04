Besnik Hasi, Chris Coleman et Dirk Kuyt connaissent le verdict final après leurs critiques envers le corps arbitral

L'appel du parquet fédéral n'aura finalement pas servi à grand-chose. Besnik Hasi, Chris Coleman et Dirk Kuyt sont blâmés après leurs propos envers le corps arbitral.

Plut tôt cette saison, Besnik Hasi (toujours à Malines), Chris Coleman et Dirk Kuyt ont été coupables de critiques parfois injurieuses envers le corps arbitral.

Initialement, le parquet fédéral avait requis un match de suspension avec sursis pour Besnik Hasi et deux matchs avec sursis pour Coleman et Kuyt devant le Comité disciplinaire.

Les trois entraîneurs avaient toutefois été acquittés, poussant le parquet fédéral à faire appel de la décision. Les trois entraîneurs sont désormais fixés.

Besnik Hasi, Chris Coleman et Dirk Kuyt blâmés par le Conseil disciplinaire de l'Union Belge

Le moins que l'on puisse écrire, c'est que l'appel du parquet fédéral n'a pas porté ses fruits. Hasi, Coleman et Kuyt écopent de la plus petite sanction possible : un blâme, soit un simple avertissement.

Aucune sanction, donc, mais les trois entraîneurs sont assurément dans le viseur et ne devront pas s'y reprendre.