Officiel : l'Antwerp devance l'Ajax, Lille et l'Inter en signant un jeune prodige... de 14 ans !

L'Antwerp a réussi à prolonger l'un des plus grands talents de son centre de formation. Jeoffrey Mbambi, attaquant de 14 ans déjà pisté par plusieurs grands clubs, a donné sa confiance au Great Old.

Jeoffrey Mbambi fêtera ses 15 ans le 4 mai et pourra donc signer son premier contrat professionnel. Il évolue actuellement avec les U16, bien qu'il appartienne officiellement à la catégorie U15. Son talent certain et sa maturité physique font de lui un véritable leader de sa génération. L'Antwerp souhaite accompagner son développement au Bosuil et a une vision claire pour l'avenir du jeune attaquant.

Pourtant, l'intérêt pour Mbambi était immense. Des grands clubs nationaux et internationaux, tels qu'Ajax, Lille et l'Inter, ont tenté de le convaincre. Malgré tout, Mbambi a fait le choix délibéré de rester à Anvers, où des joueurs comme Arthur Vermeeren et Zeno Van den Bosch ont déjà prouvé que les jeunes talents ont des opportunités.

L'attaquant s'est démarqué ces derniers mois lors de divers tournois internationaux, tels qu'à Bassevelde, en République tchèque et en Allemagne. À chaque occasion, il s'est couronné meilleur buteur du tournoi, renforçant ainsi sa réputation.

Mbambi vient d'une famille de footballeurs : son frère Jediael évolue également avec les U16 de l'Antwerp, tandis que Jeremy Mbambi joue avec les U18 de La Gantoise. "Les trois frères ont énormément de talent", annonce l'entourage familial.

En sécurisant la signature de Jeoffrey Mbambi, le Matricule 1 prouve une fois de plus son engagement sérieux envers la formation des jeunes. Le club voit en lui un pilier pour l'avenir et a tout mis en œuvre pour le conserver, avec succès.