Il avait quitté Anderlecht en coup de vent, mais le (sub)top européen se l'arrache désormais

Fabio Silva n'aura pas laissé un souvenir impérissable aux souvenirs du RSC Anderlecht. Le Portugais était parti en coup de vent au mercato hivernal en janvier 2023.

Prêté par Wolverhampton en 2022, Fabio Silva arrivait à Anderlecht entouré de grandes attentes. Le Portugais avait en effet été acheté 40 millions d'euros par les Wolves en provenance du FC Porto. Un montant jamais justifié par la suite.

Au RSCA, son talent se voyait clairement, mais Silva n'a pas apprécié de jouer dans une équipe qui était loin de viser le top en Jupiler Pro League et paraissait sur le point de manquer les Playoffs. En janvier, peu de temps après l'arrivée de Brian Riemer, il claquait la porte et mettait un terme à son prêt.

Fabio Silva confirme enfin

Depuis, Fabio Silva a de nouveau enchaîné les prêts : au PSV Eindhoven, aux Glasgow Rangers et enfin, cette saison, à l'UD Las Palmas où il semble confirmer tout son potentiel, à 22 ans seulement. L'ex-Mauve compte 10 buts en 23 matchs de Liga.

Récemment, une rumeur annonçait que l'Atlético Madrid avait noté ses performances espagnoles, et s'intéressait donc à un transfert à titre définitif. Silva n'aura plus qu'un an de contrat à Wolverhampton au terme de son prêt à Las Palmas, et quittera donc probablement l'Angleterre cet été.

Désormais, Sky Sports Germany annonce que l'Eintracht Francfort serait également très intéressé par Fabio Silva. Le 3e de Bundesliga aurait entamé des discussions avec Wolverhampton afin de s'offrir le buteur portugais estimé à 20 millions d'euros sur Transfermarkt.