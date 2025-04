Promise David a un talent caché : "Je suis le meilleur dans ce domaine"

Promise David impressionne la Belgique cette saison avec l'Union Saint-Gilloise. Mais l'attaquant canadien a un autre talent caché.

Promise David a été élu Joueur du mois par la RTBF, succédant à ce palmarès à d'autres unionistes cette saison - Franjo Ivanovic et Noah Sadiki. Un trophée qu'il a déjà remporté à plusieurs reprises en championnat d'Estonie. "Je garde ces trophées à la maison", affirme-t-il.

Auteur de quatre buts en mars, David a notamment inscrit celui qu'il considère comme son préféré cette saison : "Face à l'Antwerp, celui lors duquel mon maillot a été arraché", sourit-il au micro de Benjamin Deceuninck. "J'ai juste continué tout droit, et la finition était intelligente aussi, plus intelligente que la course en elle-même".

Mais si David impressionne cette saison en pointe, il aurait pu opter pour un autre sport : "Je suis un très bon pivot ou ailier au basketball. Je suis le meilleur joueur de football qui joue au basket. Mais je reste meilleur au foot (rires)".

Une bonne chose pour l'USG, car Promise David s'est imposé comme l'un des meilleurs de Pro League en pointe. "J'ai joué gardien et je m'ennuyais, défenseur et je ne suivais pas les attaquants, milieu de terrain et je manquais de technique... puis j'ai joué attaquant et c'était fait pour moi", rigole-t-il.

C'est le moins qu'on puisse dire : cette saison, l'attaquant canado-nigérian en est à 19 buts en 34 matchs avec l'Union. Et ça ne devrait pas s'arrêter là...