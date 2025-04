Cinq choses à savoir sur la cible n°1 d'Anderlecht en pointe, Mihajlo Cvetkovic

Olivier Renard fonce sur celui qui doit devenir le futur attaquant d'Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic. Mais qui est ce jeune serbe de 18 ans ?

Un attaquant précoce, mais pas un grand format

Mihajlo Cvetkovic a percé dès son plus jeune âge avec Cukaricki, club de D1 serbe qui a régulièrement joué pour un ticket européen ces dernières saisons. Prolifique en équipes de jeunes (33 buts en 27 matchs avec l'équipe U17 !), le jeune serbe a confirmé en équipe A avec 11 buts en 57 matchs déjà.

Cvetkovic est considéré comme l'un des plus grands talents des Balkans et suivi par les scouts de tous les plus grands clubs européens. Attaquant de pointe, il ne mesure qu'1m75 et n'est pas réputé pour son physique impressionnant : il semble particulièrement indiqué comme second attaquant dans un système à deux pointes, ou comme soutien d'attaque - un peu à la Radzinski... même si au pays, on le compare plutôt à Luis Suarez.

International serbe... aux côtés de Jan-Carlo Simic

S'il signe à Anderlecht, Mihajlo Cvetkovic pourrait compter sur l'aide de Jan-Carlo Simic pour s'adapter. Les deux hommes se sont en effet déjà cotoyés en équipe nationale A, lors des seules sélections du buteur de Cukaricki, le mois passé. Cvetkovic a disputé 11 minutes pour l'occasion.

En montant, il a probablement déçu un autre joueur de Pro League : Nikola Stulic, l'attaquant du Sporting Charleroi est en effet resté sur le banc tandis que Cvetkovic obtenait ses premières minutes avec la Serbie.

Il a cotoyé des ex-Mauves... qui ne seront peut-être pas enthousiastes

S'il veut des conseils sur le championnat de Belgique et même plus précisément sur le RSC Anderlecht, Mihajlo Cvetkovic pourra peut-être envoyer un message à d'anciens coéquipiers. Pas sûr, cependant, qu'ils aient beaucoup de beaux souvenirs à partager avec lui.

L'un d'eux est en effet Luka Adzic (26 ans), qui signait en 2018 au Sporting et était présenté comme un tout grand talent serbe mais n'a disputé que 6 matchs. Après avoir enchaîné les prêts, Adzic est rentré au pays, à Cukaricki, où il a retrouvé le plaisir et donc croisé Cvetkovic. Les deux hommes ont joué 18 matchs ensemble. Actuellement, Adzic évolue en Thaï League, pour Bangkok United.

L'autre ex-Mauve ayant connu Cvetkovic a laissé des souvenirs mitigés en Belgique. Ognjen Vranjes avait en effet ses fans, véritable guerrier à la personnalité volcanique et au CV bien chargé puisqu'il était une véritable star à l'AEK Athènes, où il a fini par retourner. "Si c'était à refaire, je ne signerais jamais à Anderlecht", déclarait en 2021 au Soir le Bosnien de 35 ans, actuellement sans club et qui a cotoyé Cvetkovic durant 12 matchs à Cukaricki.

Classé avec Konstantinos Karetsas par le CIES

On l'a dit plus haut : Mihajlo Cvetkovic est particulièrement bien coté par tous les sites de scouting de référence et son évolution est suivie par énormément de grands clubs en Europe. Un exemple concret : en septembre 2024, l'Observatoire Européen du Football (CIES) a dévoilé son top 100 des U20 les plus prometteurs d'Europe.

Un classement au sein duquel on retrouve déjà la cible du RSCA malgré son jeune âge (17 ans au moment de l'étude), avec un ratio de 1,72 qui le place à égalité avec Konstantinos Karetsas, mais aussi avec un grand talent comme Dean Huijsen, devenu entre temps international espagnol. Prometteur !

Déjà géré par la "plus grande agence du monde"

Autre signe de son potentiel : Mihajlo Cvetkovic est représenté par l'agence CAA Stellar, considérée par beaucoup (et autoproclamée) comme l'agence de management n°1 dans le monde du football. Parmi les clients les plus célèbres de CAA Stellar, on retrouve Eduardo Camavinga, Omar Marmoush, Jack Grealish ou encore... Mario Stroeykens. Un signe ?