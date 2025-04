L'ancien bras droit de Wouter Vandenhaute lui a déconseillé de rejoindre Anderlecht : "Des propos violents ont été échangés"

Peter Smeets a été entraîneur des jeunes à Anderlecht. Il a été le coach particulier de Romelu Lukaku et d'autres talents bruxellois, comme Youri Tielemans. Dans Radio Radzinski, un podcast retraçant l'actualité du club anderlechtois, il a parlé des sacrifices qu'il a réalisés lorsqu'il a quitté l'enseignement pour le monde du football. "Lorsqu'une réunion à Londres a été reportée, je n'avais plus d'argent pour une nuit d'hôtel supplémentaire. J'ai dormi dans ma voiture, sous un pont. J'ai commencé avec 850 € bruts par mois, mais Van Holsbeeck m'a promis que je pourrais plus tard déterminer moi-même mon salaire." Quand il est arrivé à Anderlecht, Peter Smeets a voulu changer certaines choses. Il a d'abord rencontré une résistance du conseil d'administration. "Je voulais que les jeunes s'entraînent et aillent à l'école plus près de chez eux. C'est comme ça que Purple Talents est né." Il a finalement reçu le soutien de Jean Kindermans, Franky Vercauteren et du jeune Romelu Lukaku. "Ce gamin détruisait tout à quatorze ans. C'était l'athlète le plus complet que j'aie jamais entraîné." Il a voulu dissuader Wouter Vandenhaute de rejoindre Anderlecht Après son départ en 2013, Peter Smeets a fondé Let's Play, une agence de coaching 360° pour les athlètes de haut niveau, en compagnie de son grand ami, un certain Wouter Vandenhaute. "Avec sa vision périphérique, il était l'homme idéal pour être à la tête de la pyramide." Lorsqu'il est parti pour Anderlecht, tout s'est donc effondré. "J'ai donc maudit son départ et je lui ai déconseillé cette démarche, car diriger un club de football n'est pas la même chose que diriger une entreprise. Des propos violents ont été échangés à l'époque, mais c'était il y a longtemps", a conclu Peter Smeets.